Die 5 schönsten Spiegelhäuser

Wow, dieses Spiegelhaus, das vom Architekturbüro Peter Pichler Architecture in Bozen erschaffen wurde, ist wirklich ein absoluter Eyecatcher. Gewünscht war ein moderner Neubau, der ein Höchstmaß an Privatsphäre garantiert und trotzdem die Umgebung in die Architektur integriert. So wurde die komplette Westfassade mit Spiegelgläsern ausgestattet, welche die umliegende Landschaft reflektieren und der Natur ihre Wertschätzung entgegenbringen. Mehr zu diesem außergewöhnlichen Domizil erfahrt ihr in unserem Ideenbuch Urlaub im Spiegel-Haus in Bozen.