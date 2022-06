Barrierefreier Bungalow in Thüringen

Barrierefreies Wohnen ist für Menschen mit körperlichen Einschränkungen oder auch für ältere Menschen ein wichtiges Thema, denn ein Haus, in dem man sich auch mit ebendiesen Einschränkungen frei und unabhängig bewegen kann, dient der Wahrung der Selbstständigkeit und steigert die Wohn- und Lebensqualität ganz erheblich. Unsere Experten von Mihm Thermohaus sind sich der Herausforderungen bewusst, welche dieses Thema an Bau und Raumgestaltung stellt. Ihr Winkelbungalow Filou wurde als barrierefreies Wohnhaus geplant, in dem alle Räume sowie der Außenbereich, die sanitären Anlagen und alltäglichen Handgriffe bequem und uneingeschränkt erreichbar, nutzbar und zugänglich sind.