Vintage Tea Party: Ideen für den Kaffeeklatsch

Bei den Briten gehört die Tea Party bis heute zur feinen englischen Art und auch hierzulande wird der klassische Nachmittagstee immer öfter begeistert zelebriert. Und zwar mit Stil! Ob es nun der gute alte Kaffeeklatsch auf deutsche Art ist oder ein waschechter, britischer High Tea - Kaffee und Kuchen, Tee und Scones schmecken natürlich gleich doppelt so gut, wenn man sie in stilechter Art und Weise und in passendem Ambiente serviert. Das stylishe Designergeschirr bleibt jetzt mal im Schrank und reduzierter Purismus muss üppigen Schnörkeln, Goldrändern und romantischen Verzierungen weichen. Wir haben ein paar Tipps für alle, die demnächst zur stilvollen Vintage Tea Party einladen möchten.