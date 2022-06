Tropischer Trend: Südseeflair für Zuhause

Nicht nur die Hitze ist tropisch, sondern auch das Design für 2014: Große Blüten, knallige Farben und alles, was uns an die Karibik erinnert ist dieses Jahr im Trend. Wenn das perfekte Sommeroutfit schon steht, können wir uns nun mal in der Wohnung umsehen und finden bestimmt noch die eine oder andere Ecke, die wir mit tropischer Gute-Laune-Dekoration verzieren können.