Tipps für eine budgetfreundliche Studentenwohnung

Vor allem in Bezug auf kleinere Studentenwohnungen gilt: Platz ist Gold wert! Daher solltet ihr euch immer wieder neue Wege überlegen, wie ihr möglichst viele eurer alltäglichen Gegenstände auf kleinem Raum verstauen könnt. Am besten nutzt ihr in diesem Zusammenhang multifunktionale Möbelstücke. Diese sehen in der Regel nicht nur gut aus, sondern bieten euch genau die Individualität und Flexibilität, die ihr erwartet. Der Klassiker, der hier in keiner Studentenwohnung fehlen sollte, ist die Schlafcouch. Diese lässt sich tagsüber als bequemes Sofa nutzen, um in der Nacht zum Bett umfunktioniert zu werden. Sofas bzw. die klassische Schlafcouch werden in der heutigen Zeit nicht nur in zahlreichen Designs, sondern auch in unterschiedlichen Größen hergestellt. Damit habt ihr die Möglichkeit, dieses besondere multifunktionale Möbelstück selbstverständlich auch als Doppelbett zu nutzen. Weitere individuelle Möbelstücke der Designer aus aller Welt findet ihr hier!