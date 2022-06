Feng Shui trifft Architektur

Absolut traditionell schmiegt sich das Haus in die hügelige Landschaft ein und lässt uns sofort an einen gemütlichen Urlaub in den Bergen denken. Jedoch wirkte die rustikale Gestalt auf die neuen Besitzer nicht zeitgemäß, sodass sie sich in enger Zusammenarbeit mit den Fachplanern entschieden, der Ansicht eine moderne Gestalt einzuflößen.