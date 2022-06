Tolle Möglichkeiten, einen Keller einzurichten

Körper und Seele entspannen, und das im eigenen Spa! Mit Whirlpool, Sauna oder Dampfbad verwandelt ihr euren Keller in eine Oase der Entspannung. Gerade in der kalten Jahreszeit genießt ihr so ganz allein, mit Partner oder Freunden die Ruhe in den eigenen vier Wänden. Egal ob euer Keller groß oder klein, schmal oder mit niedriger Deckenhöhe versehen ist, moderne Saunen können individuell angepasst und eingebaut werden. Bei häufiger Nutzung rentiert sich die Einrichtung des Wellness-Bereichs durchaus. Auch für kleinere Räume gibt es bereits Saunakabinen für ein bis zwei Personen. Der Feierabend wird hier mit einer stimmungsvollen Beleuchtung, Kerzen, einer gemütlichen Liegefläche, aromatischen Ölen und Pflegeprodukten zum besonderen Genuss. Bei der Einrichtung könnt ihr euch von unseren Experten für Pools & Spas inspirieren und beraten lassen.