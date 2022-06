Runde Sache – ein Anbau ohne Ecken und Kanten

Was tut man, wenn einem das Eigenheim zu klein wird? Man baut an. Diesen Plan hatten auch die Besitzer einer kleinen historischen Villa im niederösterreichischen Reichenau an der Rax. Zusammen mit den Architekten vom Atelier Fürtner-Tonn entschieden sie sich für einen modernen Zubau, der ihren Wohnraum erweitern und einen spannenden Kontrast zum Bestand bilden, sich dabei aber dennoch harmonisch und elegant ins Gesamtbild integrieren sollte. Das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen und wurde zu Recht mit dem Bauherrenpreis 2010 ausgezeichnet.