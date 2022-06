7 Dinge, die jeder kleine Garten braucht!

Auch ein kleiner Garten sollte keineswegs auf Pflanzen verzichten müssten. Damit diese in den unterschiedlichen Varianten immer optimal zur Geltung kommen, ist es wichtig, dass ihr euch auch für die zu ihnen passenden Gefäße entscheidet. Besonders beliebt sind in diesem Zusammenhang Behälter aus Ton und anderen robusten Materialien. Diese werden in der heutigen Zeit nicht nur in zahlreichen Größen und Designs hergestellt, sondern sind zudem so resistent, dass sie auch unter eher ungemütlichen Witterungsverhältnissen keine Gebrauchsspuren aufzeigen. Auch in Bezug auf die Farbe bleiben keine Wünsche offen. Ihr habt damit die Möglichkeit, Vasen, Töpfe und Co. gezielt auf die Farbe eurer Blumen abzustimmen und somit für ein harmonisches Bild in eurem kleinen Garten zu sorgen. Weitere individuelle Gartenideen findet ihr hier!