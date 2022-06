Wohnen in Schräglage

Der Blick ins Innere hält so einige Überraschungen parat, denn einen solch lichtdurchfluteten Innenraum hätten wir angesichts der von beiden Seiten geschlossenen Fassade nun wirklich nicht erwartet. Die Lösung: Auch wenn die beiden Baukörper von außen so wirken, als gingen sie direkt ineinander über, wurde in Wirklichkeit ein Innenhof zwischen ihnen errichtet, dem sich die Räume mit großen Glasflächen öffnen. Auf diese Weise gelangt jede Menge Tageslicht hinein, ohne dass Abstriche an der Privatsphäre gemacht werden mussten. Darüber hinaus sorgen zusätzliche Oberlichter im ganzen Haus für einen natürlichen Lichteinfall von oben.