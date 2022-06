Hochzeitsgeschenke: 6 Ideen zum Verlieben

Der Mai gilt als traditioneller Hochzeitsmonat, in dem besonders viele Brautpaare beschließen, vor den Altar zu treten und sich die ewige Treue zu schwören. Wenn ihr auch in den nächsten Wochen auf der einen oder anderen Hochzeit eingeladen seid und noch verzweifelt nach einem passenden Geschenk sucht, haben wir heute ein wenig Inspiration für euch. Natürlich wünschen sich die meisten Brautpaare am liebsten Geld für die Flitterwochen, aber als Gast schenkt man gerne noch eine Kleinigkeit dazu, um dem Geschenk eine individuellere und persönlichere Note zu verleihen. Hier kommen sechs kleine Aufmerksamkeiten, die sich wunderbar als Hochzeitsgeschenke eignen.