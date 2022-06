Das gekippte Haus

Ab und zu muss es einfach mal etwas außergewöhnlicher sein. So sehr wir hier bei homify tolle Ideen für ganz normale Einfamilienhäuser und Wohnungen lieben, so gerne sehen wir aber auch die richtig abgefahrenen Entwürfe, die sich von der alltäglichen Architektur abheben und uns zum Staunen und Schwärmen bringen. Ein solches einzigartiges Gebäude haben die Architekten von PRAUD in Südkorea errichtet. In malerischer Lage mitten im Grünen erhebt sich das Leaning House in luftige Höhen. Wir nehmen euch mit auf einen Rundgang durch dieses unvergleichliche Zuhause am Cheongpyeongho See.