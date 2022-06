Was muss ich über Fußbodenheizungen wissen?

Im Winter immer warme Füße haben – mit einer Fußbodenheizung ist das möglich. Spielt ihr mit dem Gedanken euch endlich eine anzuschaffen oder gleich ins neue Haus einzuplanen? In unserem Ratgeber erfahrt ihr, was ihr über Fußbodenheizungen wissen solltet. Wir informieren euch über die verschiedenen Arten und ihre Vor- und Nachteile. Auch die Kosten sollte man natürlich im Auge behalten. Und welcher Boden ist eigentlich geeignet? Funktioniert das Ganze nur mit Steinfußboden oder könnt ihr weiterhin einen kuschligen Teppich benutzen? Findet es in unserem Ratgeber heraus.