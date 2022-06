Die Strandschönheit: Ein fantastisches Haus am Meer

Was für uns Nord- und Ostsee sind, ist für die Engländer die Halbinsel Cornwall im Südwesten Großbritanniens. Raue Felsen, malerische Buchten und teilweise sogar mediterrane Natur zeichnen die wundervolle Landschaft dort aus. Nicht verwunderlich also, dass viele Menschen von einem Häuschen in Cornwall träumen. Wir möchten euch in diesem Artikel eine himmlische Immobilie vorstellen, die mit ihrer Lage direkt am Meer absolut überzeugt. Auf den ersten Blick sieht dieses Anwesen am Wasser aus wie ein Filmset. Ungemein beeindruckend und im Hinblick auf Ästhetik kaum zu schlagen, präsentiert sich der einstige Bungalow nach einem umfassenden Umbau. Zu verdanken haben die Eigentümer das fantastische Resultat dem Architekten-Team von Laurence Associates.