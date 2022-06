Unglaubliche Verwandlung: Von der Kirche zum Loft

Ähnlich eindrucksvoll wie die Architektur von Schlössern ist die jahrhundertealter Kirchen. Aufgrund ihrer imposanten Raumhöhe, dem alten Gemäuer und der Form der Fenster strahlen Kirchen einen durch und durch ehrwürdigen Charakter aus. Umso faszinierender ist es, wenn ebenjene heilige Hallen plötzlich zum Wohnhaus umfunktioniert werden – wie bei diesem Projekt im Norden Englands geschehen. So wurde nicht nur die Fassade der historischen Kirche bei Durham liebevoll restauriert, sondern die komplette Kirche in einen völlig neuen Kontext gesetzt. Der Altar ist einer modernen Küche gewichen und statt Weihrauch-Geruch wird das traditionelle Gebäude nun von Loft-Charakter erfüllt. So wurden sakrale Elemente einerseits in das neue Design integriert und sind andererseits Möbelstücken im Industrial-Stil gewichen. Realisiert wurde der Umbau von den Schweizer Architekten Evolution Design. Ein Projekt, das man mit eigenen Augen gesehen haben muss!