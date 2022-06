In wenigen Schritten gestaltest du einen tropischen Garten

Wenn wir das Wort tropisch hören, denken wir sofort an Urlaub, Palmen, satte, grüne Gärten und ein angenehmes Klima. Für viele Menschen in Deutschland gehören tropische Gärten in den Süden. Dabei gibt es viele tropische Pflanzen, die Frost und Minustemperaturen überstehen. Natürlich müsst ihr euch ausreichend vorbereiten, wenn ihr euch so einen besonderen Garten anlegen möchtet. Das lokale Klima, das Mikroklima im Garten, die Bodenbeschaffenheit sowie Sonne und Schatten müssen berücksichtigt werden, damit euer tropischer Garten gedeihen und wachsen kann. Wir möchten euch heute schon mal eine kleine Einführung geben, was ihr alles beachten müsst. So könnt ihr euch an den kommenden, kalten Wintertagen zurücklehnen, euren tropischen Garten vorstellen und im kommenden Frühling umsetzen.