Haus mit überraschender Wendung

Starten wir unseren Rundgang des Hauses vor der Ansicht. Der Eingang wird mithilfe eines Holzstegs erschlossen. Die zum Norden ausgerichtete Front präsentiert sich verschlossen. Kleine Fenster vertuschen den Blick in den Innenraum. Maßgeblich verantwortlich für das Design ist die strenge Linienführung der Fassade. Insgesamt gleicht diese der Abstraktion einer hügeligen Landschaft und integriert somit stimmig den Standort in den Entwurf. Grundsätzlich lässt sich der Bau in zwei Körper untergliedern. Der Eingangsbereich ordnet sich in dem vorgesetzten Korpus ein und schließt an den nach hinten versetzen, langgezogenen Teil an.