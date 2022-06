5 traumhafte Terrassen

Dass man auch mitten in der Stadt nicht auf seine ganz persönliche grüne Oase verzichten muss, zeigt diese Dachterrasse, die unsere Experten von Blumen & Gärten in München gestaltet haben. Trotz dichter Bebauung rundherum wurde hier Privatsphäre ganz groß geschrieben und auf allen Seiten ein grüner Sichtschutz errichtet. Dafür wählte man verschiedene Lösungen: Klettergerüste aus Metall, die von teils immergrünen, teils blühenden Rankern bewachsen werden, geflochtene Weidenelemente, eine Bambushecke sowie Gehölze in Einzelgefäßen.