Vom bayerischen Durchschnittshaus zum Energiewunder

Wie bereits auf dem vorherigen Foto zu sehen, wurden im rückwärtigen Gebäudeteil raumhohe Fensterelemente mit einer freien Eckverglasung und Panoramafenster eingebaut. Dies stellte in Kombination mit der Entkernung eine große Herausforderung an die Statik dar, ist aber ein entscheidendes Element, das den frischen, modernen Look des sanierten Hauses und auch das Wohngefühl positiv beeinflusst.