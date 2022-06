Steingarten Ideen

Dieser Steingarten wurde an einem leicht abfallenden Hang angelegt. Für die Begrünung am Hang bieten sich ideal Gräser an, da diese die rauen Kanten der Steine abmildern. Die Pflanzen sollten ein möglichst starkes und großes Wurzelsystem haben, um in der künstlich geschaffenen Umgebung Halt zu finden.