Vorher-Nachher: Von der grauen Maus zum Traumhaus

Betritt man das Haus durch die Haustür links im Bild, gelangt man zuerst in einen großzügigen Eingangsbereich. Das Highlight hier bildet der vom Architekten entworfene Garderobeneinbauschrank, in dem sämtliche Jacken, Schuhe und Co. ganz einfach und ordentlich verschwinden. Straßenseitig befinden sich Arbeitszimmer und Gäste-WC, rechts geht es durch eine zweiteilige Schiebetür aus Glas, welche im geöffneten Zustand in der Wand verschwindet, über ein Foyer in den eigentlichen Anbau, der den zentralen Wohnbereich beherbergt.