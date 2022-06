Vorher-Nachher: Drastische Renovierung einer Bruchbude

Heute werfen wir einen genaueren Blick auf die eindrucksvolle Transformation eines Gebäudes aus den 1940er-Jahren. Das Haus wurde von zwei ehemaligen Studenten der École Boulle, einer renommierten Schule für Architektur und bildende Künste in Paris geplant. Leider wurde es in den letzten Jahrzehnten weniger pfleglich behandelt und litt unter dem Zahn der Zeit. Das Innenarchitekturbüro BuroBonus nahm sich dem inzwischen heruntergekommenen und traurig aussehenden Gebäude an und sorgte wieder für den alten Glanz.