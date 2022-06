Geschirr und Co. – 6 moderne Designideen

Teller, Schüsseln, Gläser, Tassen – wir benutzen sie tagtäglich, ohne groß darüber nachzudenken, und für die meisten von uns steht vermutlich dabei die Funktionalität im Fokus. Das heißt aber nicht, dass wir in Sachen Design bei unserem Geschirr Abstriche machen wollen. Ganz im Gegenteil: Alles, was praktisch seinen Zweck erfüllt und dabei noch gut aussieht, erobert unsere Herzen im Sturm. So wie die folgenden sechs modernen Designideen, die in jeder Küche zum Eyecatcher werden und darüber hinaus super funktional sind.