Clevere Ideen für eine bessere Raumaufteilung

Die einfachste Möglichkeit, um einen Raum zu trennen, ist es, einen Paravent zu nutzen. Ihr findet bei unseren Experten eine riesige Auswahl an Paravents. Ob klassisch-elegant, ausgefallen, mit integrierten Pflanzenkübeln, im Vintage-Chic oder Industrial-Stil – hier habt ihr schier unbegrenzte Möglichkeiten zur Gestaltung eurer Wohnräume. Heute stellen wir euch ein ganz besonderes und darüber hinaus nachhaltiges Modell vor: Einen Raumteiler aus Karton der Schweizer Firma Kartondesign. Dieser Raumteiler ermöglicht euch eine große Anzahl an Gestaltungsmöglichkeiten durch seine modulare Bauweise. Er kann immer wieder abgebaut und neu oder an einem anderen Ort aufgebaut werden, wahlweise in einer offenen oder geschlossenen Konfiguration. Ihr könnt so Türen und Ecken bauen und den Raumteiler an jeden Raum anpassen. Den Raumteiler gibt es in vielen verschiedenen Farben, sodass eurer Fantasie keine Grenzen gesetzt sind. Umweltfreundlich ist dieses Produkt noch dazu, da es aus Recyclingpapier hergestellt wird. So tut ihr nicht nur euch, sondern auch der Natur etwas Gutes.