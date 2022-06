Trendy wohnen in Berlin-Mitte

In Berlin-Mitte errichteten die Architekten Becker + Hofstätter ein Mehrfamilienhaus, in dem jeder Bewohner eine individuelle Wohnung hat. Auf dem Gelände der ehemaligen Oswald Berliner-Weizenbier-Brauerei in der Brunnenstraße steht nun ein neugebautes Haus, das acht Wohnungen beinhaltet. Sechs davon sind Etagenwohnungen und zwei wurden als Dachgeschossmaisonettes ausgebaut.

Becker + Hofstätter übernahmen im Auftrag eines privaten Investors den Bauantrag, die Ausschreibung und Vergabe sowie die Ausführungsplanung und Bauleitung. Die Kosten des Neubaus betrugen 1.250.000 €.