Wie du deine Wohnung an nur einem Wochenende umgestalten kannst

Das Streichen von Wänden gilt als der Klassiker, wenn es darum geht, eine Wohnung an einem Wochenende umzudekorieren. Leider nimmt dieses Unternehmen, gerade für ungeübte Hobbyhandwerker, häufig vergleichsweise viel Zeit in Anspruch. Warum also nicht zur Abwechslung mal eine einzige Wand in eurer Lieblingsfarbe streichen? Hierbei stehen euch alle Varianten der Farbpalette zur Verfügung. Achtet jedoch am besten immer darauf, dass die Farben an die Größe des Raumes angepasst werden! Vor allem helle bzw. pastellige Töne sind in diesem Zusammenhang für eher kleine bis mittelgroße Räume geeignet. Sofern ihr über große Zimmer verfügt, steht jedoch auch nichts dagegen, zu dunkleren Tönen zu greifen. Dies bietet sich zum Beispiel immer dann an, wenn ihr mit der Gestaltung des Raumes ein gewisses Motto verfolgen möchtet oder Elemente wie einen Arbeitsbereich in optischer Hinsicht vom Rest des Zimmers abgrenzen wollt. Wie ihr eure Wände mit einem individuellen Touch versehen könnt, erfahrt ihr hier!

Wände streichen ist überhaupt nichts für euch? Dann könnt ihr natürlich auch zu einer Fototapete greifen. So habt ihr im Handumdrehen gleich eine ganze Menge bunter Farbideen an der Wand.