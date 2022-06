Lebensmittel lagern: So halten sie länger

Frisch gebacken schmeckt Brot einfach am besten, aber natürlich will man von einem gekauften Laib möglichst lange etwas haben. Kein Problem: Wenn wir beim Aufbewahren von Brot ein paar nützliche Tipps und Tricks befolgen, bleibt es länger frisch und genießbar. Generell ist beim Kauf zu beachten, dass Schnittbrot schneller schimmelt oder hart wird als ganze Brotlaibe. Außerdem bleibt Brot bleibt länger frisch, je höher der Roggenanteil im Teig ist. Brote, die zu 100 Prozent aus Weizenmehl bestehen, trocknen also am schnellsten aus. Experten empfehlen, unverpacktes Brot in ein sauberes Küchentuch zu wickeln und dann in einem trockenen und belüfteten Brotkasten aus Keramik, Holz oder Plastik bei einer Temperatur von 12-18 °C zu lagern – am besten mit der Schnittstelle nach unten. Dabei sollte man den Behälter, in dem das Brot aufbewahrt wird, unbedingt regelmäßig auswischen, da herumliegende Brotkrümel die Schimmelbildung fördern. Wenn man mal zu viel Brot für den baldigen Verzehr gekauft hat, kann man es übrigens auch ganz einfach in Scheiben geschnitten einfrieren.