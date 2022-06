Das Haus, das aneckt

Betritt man die Eingangstür, gelangt man direkt in das Zentrum. Hier ordnet sich klassischer Weise eine Küche an, die fließend in das Esszimmer übergeht. Die Möblierung wurde parallel zueinander angeordnet, um ein ruhiges Gesamtbild zu erlangen. Auch die Ausrichtung des Dielenbodens lehnt sich an die Positionierung des Mobiliars an.

Das Mobiliar der weißen Küche weist eine minimalistische Gestalt auf und fügt sich stimmig ein. Viele Fächer sorgen für ausreichend Stauraum, der zu einer ordentlichen Struktur im gesamten Raum beiträgt. Zur rechten Seite des Bildes lagern raumhohe Schiebetüren, die einen direkten Zugang zum Garten ermöglichen.