5 x Brit Chic im gemütlichen Country House

Die Küche geht nahtlos in den Essbereich über, was eine ebenso nahtlose Kommunikation zwischen den Familienmitgliedern ermöglicht. So wird nicht nur bei Tisch geredet, sondern auch schon während des Kochens und nach dem Essen. Auch der Essbereich schafft die perfekte Balance zwischen heimelig-gemütlich und stylish-modern.