Highlight: Die Beleuchtung bei Häusern

Sei es nun der See, ein kleiner Badeteich oder dieser azurblaue Swimmingpool – mit der richtigen Beleuchtung sieht jedes Gewässer gleich doppelt so schön aus. Im Haus selbst wurde auf viele verschiedene Lichtquellen gesetzt, was sehr gut zu der modernen, kubischen Architektur passt. Der Grundriss im Wohnbereich ist komplett offen, einzelne Akzente betonen jedoch bestimmte Bereiche, was trotz der Weitläufigkeit eine gewisse Gemütlichkeit erzeugt. Ganz gut nachvollziehen lässt sich dieser Effekt bei den drei Lichtbögen oberhalb des Sofas, die dafür sorgen, dass die Couch-Landschaft gebührend in Szene gesetzt wird. Blickt man von dort dann noch durch die Glasfassade auf den beleuchteten Pool, ist Entspannung vorprogrammiert.