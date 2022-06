Vom öden Garten zur Wohlfühloase

Und so sieht der Garten nach dem Einsatz unserer Experten aus. Was für eine Verwandlung! Das Gestaltungsschema folgt einem einnehmenden Rhythmus, der vom Haus mit der großen Terrasse ausgeht, an den zentralen bepflanzten Hochbeeten und der Natursteintreppe vorbei zieht und schließlich zu seinem spektakulären Ziel, der Holzterrasse unter Dachplatanen und dem kühlen Wasser mit natürlichen Wasserfall am Ende des Gartens, führt. Die ausgeprägt formale Gliederung teilt sich in zwei Ebenen mit zentraler Treppe, Holzterrasse, Gartenteich und natürlichen Wasserfall. Diese Komponenten reihen sich entlang der zentralen Achse und verleihen dem Garten Tiefe.