Das perfekte Mädchenzimmer einrichten

Das Kinderzimmer ist zwar der Ort, an dem Kinder oft den ganzen Nachmittag verbringen. Trotzdem ist es häufig eines der kleinsten Zimmer im Haus oder in der Wohnung. Während Babys sich noch völlig mit einer Spielecke zufrieden geben und am liebsten immer in der Nähe der Eltern sind, brauchen Kinder spätestens im Vorschulalter einen Platz, an dem sie allein sein und dich konzentrieren können. Mädchen fangen oft schon mit vier bis fünf Jahren an, sich auf die Schule vorzubereiten, malen gern und geben sich Rollenspielen hin. Kinderzimmer sollten mindestens acht Quadratmeter haben, damit Bett, Schrank und Schreibtisch hineinpassen und dennoch genügend Platz zum Spielen bleibt. In kleinen Mädchenzimmern lässt sich mit verschiedenen Ebenen Platz schaffen. Eine häufig gewählte Möglichkeit ist ein Hochbett. Aber auch eingezogenen Ebenen, die Stauraum schaffen, sorgen für zusätzlichen Platz.