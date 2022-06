Vom Standardhaus zum Country-Loft

Um vom Erdgeschoss ins Obergeschoss zu gelangen, nutzt man diese Treppe. Mit einer Raumhöhe von fünf Metern ist das Treppenhaus schon imposant, die Gestaltung der Wände sorgt allerdings für das i-Tüpfelchen. Mit einer hellgrauen Betonschalung wird diesem Bereich des Hauses industriales Flair verliehen. Wie in jedem Raum, so findet man auch hier Pflanzen, die nicht nur gut fürs Raumklima sind, sondern auch etwas Lebendigkeit in die vier Wände bringen.