Welcher Spiegel passt zu meiner Einrichtung?

Sitzt die Frisur noch, sehe ich verschlafen aus? Am liebsten hätten wir an jeder Ecke unserer Wohnung einen Spiegel - oder lieber doch nicht… ? Damit der Blick in den Spiegel noch mehr Spaß macht, haben wir ein paar schöne und außergewöhnliche Designs zusammengestellt. Und hier ist für jeden Wohnungsstil etwas dabei, von klassisch bis extravagant.