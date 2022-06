Wohnen nach Sternzeichen: Schütze

Schützen sind vielseitig interessierte Freigeister, die gerne auf Reisen gehen und sich gerne draußen aufhalten. Dementsprechend sollte ihr Traumhaus möglichst flexibel und einzigartig sein. In ihrer Fantasie sehen sich viele Schützen auf einem Hausboot oder in einem Zuhause auf Rädern, mit dem sie die Welt erkunden können. Die Realität sieht natürlich in den meisten Fällen anders aus. An ihrem festen Wohnsitz lieben Menschen dieses Sternzeichens weite, offene Flächen, große Fenster und weitläufige Räume, gerne mit freiem Blick über die Dächer der Stadt oder die Natur. Ein Loft oder Penthouse in luftigen Höhen inklusive einer großen Dachterrasse entsprechen dem Freiheitsdrang des Schützen besonders gut, ebenso wie ein großzügiges Haus inmitten der Natur.