Traditionelles Doppelhaus mit stylishem Anbau

Beim Anblick der Doppelhaushälfte sticht der moderne Anbau sofort ins Auge. Geradlinig und in geheimnisvollem Schwarz sorgt dieser auf zwei Etagen für mehr Wohnfläche und bietet sogar eine Dachterrasse. Die zeitgenössische Gestaltung hebt sich ästhetisch von dem traditionellen Original-Bau ab und schafft eine ansprechende Verbindung von alt und neu. Durch Glasflächen auf Vorder- und Rückseite entsteht eine durch den kompletten Anbau gehende Blickachse, die für faszinierende Ein- und Ausblicke sorgt – ein spannender Aspekt, den man so in herkömmlichen Doppelhäusern sicher nicht vorfindet.