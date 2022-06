Urlaub im eigenen Haus

Zentrales bauliches Element ist der offene Patio, der sich in der höchsten Etage des Hause anordnet. An ihn schließen sich das Wohnzimmer und die Küche. Der Ausschnitt in der Decke bewirkt, dass man einen geschützten Raum unter freiem Himmel erhält. Zusätzlich wird die natürliche Belichtung des Untergeschoss sichergestellt, da bei hochstehender Sonne das Licht durch die Aussparung in die raumhohen Fenster fällt und anschließend in das Untergeschoss, da sich dort eine Treppe befindet, die Nischen freilässt.