Robustes Metall, raue Stoffe, abgenutztes Leder und altes Holz – Möbel im Industrial Style versprühen einen ganz besonderen, einzigartigen Charme, der derzeit absolut angesagt ist und sich überall größter Beliebtheit erfreut. Vom abgewetzten Ledersessel über das Drahtregal bis hin zur alten Fabrikbank – das Tolle an diesen Möbeln ist, dass sie sich problemlos mit nahezu jedem anderen Einrichtungsstil kombinieren lassen. In der modernen, puristisch gestalteten Wohnung setzen sie spannende Kontraste, während sie sich im coolen Vintage-Zuhause nahtlos ins Gesamtbild einfügen. So oder so: Möbel im Industrial-Look zaubern im Handumdrehen eine Extraportion Persönlichkeit und Style in jedes Zimmer. Wir haben mal die coolen Kreationen von Loop the Loop genauer unter die Lupe genommen