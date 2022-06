So gemütlich kann Minimalismus sein

Das Haus ist ein zweigeschossiger Bau mit knapp 108 qm Wohnfläche, der sich auf dieser Seite mit großen Fensterflächen dem Garten öffnet, ansonsten aber weitestgehend geschlossen bleibt und damit die Privatsphäre der Bewohner in der dicht bebauten Siedlung schützt. An das Wohnhaus schließt sich ein gemauertes Carport mit Stellflächen für die beiden Autos der Familie an. Die Fassade ist in strahlendem Weiß verputzt, der Rücksprung, in den die Terrasse integriert wurde, hebt sich dabei mit einer warmen Holzverkleidung vom restlichen Gebäude ab.