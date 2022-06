Siedlungshaus bekommt neuen Schwung

Siedlungshäuser sind in Deutschland ein prägendes architektonisches Instrument. Insbesondere in Grenzgebieten von Städten findet man diese Architektur besonders häufig. Dort treten sie dann nicht als Unikat auf, sondern tummeln sich zu mehreren. Entstanden sind die kleinen Gebäude zu Hauf in der Nachkriegszeit. Ein großer dazugehöriger Garten, der landwirtschaftlich genutzt wurde, sollte den Besitzern eine Nahrungsquelle bieten, da große Hungersnöte insbesonders in Städten während des Kriegs herrschten. Somit wollte man dem entgegenwirken.

Das in Frankfurt am Main ansässige Architekturbüro Gerstner Kaluza Architektur GmbH transformierte ein eben beschriebenes Siedlungshaus in Hanau für eine Familie und passt dies den organisatorischen und technischen Ansprüchen heutiger Zeit an.