8 Tipps für das perfekte Picknick

Gutes Wetter, gute Laune, gutes Essen – das sind die Grundzutaten für ein gelungenes Picknick. Jetzt im Sommer zieht es uns wieder hinaus in die freie Natur und wir lassen uns mit Decken, kühlen Getränken und allerlei Leckereien auf der Wiese nieder, um einfach mal die Seele baumeln zu lassen. Schließlich macht Schlemmen unter freiem Himmel doch gleich doppelt so viel Spaß. Ob es nun romantische Zweisamkeit sein soll oder eine große Picknick-Party, ob es in den Stadtpark, die Wildnis oder den eigenen Garten geht, bleibt ebenso jedem selbst überlassen wie die Zusammenstellung der leckeren Schlemmereien, die in den Picknickkorb kommen. Ein paar praktische Helfer müssen aber unbedingt mit, damit das Picknick auch wirklich perfekt wird. Wir haben acht essentielle Basics für den Ausflug ins Grüne zusammengestellt.