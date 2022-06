Einrichtungstipps für die erste gemeinsame Wohnung

Ein neutrales Farbkonzept ist ein guter Kompromiss, wenn es um die gemeinsame Wohnung und die Symbiose zweier Einrichtungsstile geht. Ruhige Farben wie Beige, Grau und Weiß sind die ideale Wahl, da sie nicht geschlechtsspezifisch sind und in einer enormen Vielfalt in Einrichtungs- und Dekorationsgeschäften zu finden sind. Doch auch knallige Farben wie Blau oder Grün können verwendet werden, um Akzente zu setzen. Verzichtet eurem Partner zuliebe auf rosafarbene und pinke Wohnaccessoires. Er wird euch dankbar sein, die typisch weibliche Farbe nicht im Übermaß in seinen neuen vier Wänden sehen zu müssen. Das Bildbeispiel zeigt einen wunderschönen, offenen Wohn- und Essbereich, der in hellen, neutralen Farben gestaltet wurde, die durch Akzente in Türkis abgerundet werden. Dieses Farbkonzept gefällt Männern wie auch Frauen und ist eine perfekte Wahl, um etwas frischen Wind in die Gestaltung zu bringen. Wenn ihr beim Einrichten Hilfe benötigt, könnt ihr euch natürlich auch an die homify Experten wenden.