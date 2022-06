Neubau trifft auf Antike

Hier befinden wir uns in der oberen Wohnung. Der offene Grundriss bewirkt einen loftartigen Charakter. Lediglich eine eingestellte Box, die mit Eichenholz verkleidet wurde, gliedert den Raum. In der Box befindet sich eine Garderobe sowie ein WC. Um den Kubus wickeln sich die klassischen Räume des Wohnen ab. Das Thema Eichenholz wurde stimmig fortgeführt. So führt eine Treppe, die mit dem natürlichen Material belegt wurde in das private Schlafgeschoss. Der Wohnbereich wurde in hellem Grau gestrichen. Das Treppenhaus wurde in einem kräftigen Anthrazitton gemalert.