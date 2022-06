Ronaldinho's Villa bei Airbnb zu vermieten

Für außergewöhnliche Unterkünfte ist die Vermietungsplattform Airbnb ja bekannt (mehr zu dem Portal im dritten Absatz). Welches Anwesen sich allerdings zurzeit hinter der Überschrift ’Amazing House in Barra’ versteckt, wird so manchen Fußballfan in einen Torjubel-ähnlichen Aufschrei versetzen. Die Traumvilla im Nobel-Vorort von Rio de Janeiro verfügt nicht nur über fünf schöne Schlafzimmer, sechs ausladende Badezimmer und einem idyllischen Gartenbereich mit Swimmingpool… Der Clou ist vielmehr, dass das Haus von einem gewissen Ronaldo de Assis Moreira angeboten wird – besser bekannt unter seinem Spitznamen Ronaldinho. Ja, ganz recht: Der brasilianische Nationalspieler vermietet sein Haus in der ersten Juli-Hälfte – genau während der heißen Endphase der WM. Für eine Übernachtung in dem Haus des Superkickers muss man zwar stolze 11405€ hinblättern, aber mit Sicherheit wird sich da der ein oder andere Fußballfanatiker finden… Und für alle anderen: Träumen ist natürlich erlaubt!

Also werft mit homify einen Blick auf Ronaldinho's heilige Hallen und lasst euch von 1000 Quadratmetern Samba-Pracht und Fußballfieber begeistern: