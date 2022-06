Home Gym – Ideen und Inspiration

Nicht jeder hat in seinem Haus oder der Wohnung den Platz für einen kompletten Fitnessraum. Kein Problem, viele moderne Fitnessgeräte sind so stylish und optisch ansprechend konzipiert, dass sie ganz einfach in die Einrichtung integriert werden und so im Schlaf-, Wohn- oder Arbeitszimmer Platz finden können. Der Recline Personal von Technogym zum Beispiel fügt sich mit seiner ansprechenden Hochglanzoberfläche und dem schicken Design problemlos in jeden Raum ein und ermöglicht ganz nebenbei optimale Trainingsbedingungen auf höchstem High Tech Niveau.