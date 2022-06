Haus mit unverbauter Sicht

Das Badezimmer erscheint wie ein kleiner Tempel, gemeißelt aus Naturstein. Die helle Farbe und die facettenreiche Maserung des Materials bringen einen lebendigen und unverwechselbaren Charakter in den Raum und erzeugen einen extravaganten Look. Besonders einfallsreich ist die effektive und platzsparende Verbindung von Dusche und Wanne – so können selbst in einem kleinen Bad beide Funktionen verwirklicht werden.

Naturstein eignet sich ideal fürs Badezimmer, da das Material als äußerst widerstandsfähig und langlebig gilt. Auch wer auf Individualität Wert legt, ist mit diesem natürlichen Werkstoff bestens beraten, denn eine derartige Farb- und Mustergebung gibt es kein zweites Mal.