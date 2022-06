9 verschiedene Terrassenüberdachungen

Ein Sonnensegel ist eine leichte und sommerliche Überdachungsvariante, die im Vergleich zum Sonnenschirm auch in etwas windigeren Bereichen sicher steht. Zusätzlicher Vorteil eines Segels als Terrassenüberdachung ist seine flexible Aufhängung: Je nach Bedarf kann man es immer wieder an unterschiedlichen Stellen einsetzen. Und bei entsprechender Materialwahl schützt so ein Sonnensegel sogar gegen Regen, es gibt sie nämlich auch als wasserfeste Variante.