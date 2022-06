Luftiges Penthouse in Linz

Das Zentrum des offenen Wohnbereichs bildet ein mächtiger offener Kamin, eine archaische Feuerstelle in reduzierter Formensprache, mit Betonsockel und Verkleidung aus grobem Rauputz. Sowohl in der Farbe als auch in seiner Struktur bildet der Kamin einen spannenden Gegensatz zu den puristischen weißen Wänden und dem hellen Holzboden.