Wohnen auf dem deutschen Zuckerhut

Der Stuttgarter Killesberg ist sowas wie ein Wahrzeichen der Stadt und bildet damit das schwäbische Pendant zum Zuckerhut in Rio de Janeiro. Der gleichnamige Stadtteil ist bekannt für seine grünen Flächen im Höhenpark und der zentralen Lage in der Stadt. In diesem exponierten Gebiet wünschte sich eine Familie mit drei Kindern ein kleines und kompaktes Wohnhaus. Verwirklicht wurde der Wunsch von dem Architekturbüro Bottega + Erhardt Architekten GmbH aus Stuttgart.