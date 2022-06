Das doppelte Häuschen

Der Eingang ist jeweils an der Giebelseite angeordnet und schenkt den beiden Parteien, die in dem Haus leben höchste Privatsphäre. Die erhöhte Zone wird über wenige Stufen erschlossen. Die schwarze Eingangstür wurde mittig platziert und bildet einen zentralen Blickfang aufgrund der Farbigkeit. Die Brüstungen der Pariser Fenster lassen uns unweigerlich an die Balkongeländer der Bauhausschule in Dessau denken und wirken wie eine stilvolle Adaption.